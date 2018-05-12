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Otomobil ağaca çarptı; belediye çalışanı öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 13:16 | Son Güncelleme

MUĞLA'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada, sürücü Berkan Dağlı (36) yaşamını yitirdi.

Otomobil ağaca çarptı; belediye çalışanı öldü

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada, sürücü Berkan Dağlı (36) yaşamını yitirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi personeli Dağlı'nın ölümü, kentte üzüntü yarattı.
Kaza, bugün saat 00.10 sıralarında, Menteşe ilçesi Düğerek Mevkii'nde meydana geldi. Ortaköy Mahallesi yönüne giden Berkan Dağlı yönetimindeki 48 NR 732 otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak durdu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dağlı'nın öldüğü belirlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı personeli olan, evli ve 2 çocuk babası Dağlı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, kentte üzüntü yaratan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobil ağaca çarptı; belediye çalışanı öldü

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