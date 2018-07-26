Otomobil, akaryakıt tankeriyle çarpıştı: 1 ölü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun Mengen ilçesinde iddiaya göre, lastiği patlayan otomobil karşı şeride geçerek akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Birhan Ceylan (52) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Yeniçağa-Mengen karayolunda meydana geldi. Mengen yönüne giden Birhan Ceylan yönetimindeki 06 BL 4364 plakalı otomobil seyir halindeyken, lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil, heyelan nedeniyle Yeniçağa yönünden 2 şeritli ulaşım sağlanan yolda karşı şeride geçerek, Halil Turgut yönetimindeki 27 C 0522 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Birhan Ceylan yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle Yeniçağa-Mengen karayolu yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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