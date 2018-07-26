HABER

Otomobil, akaryakıt tankeriyle çarpıştı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 15:32 | Son Güncelleme

BOLU'nun Mengen ilçesinde iddiaya göre, lastiği patlayan otomobil karşı şeride geçerek akaryakıt tankeriyle çarpıştı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun Mengen ilçesinde iddiaya göre, lastiği patlayan otomobil karşı şeride geçerek akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Birhan Ceylan (52) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Yeniçağa-Mengen karayolunda meydana geldi. Mengen yönüne giden Birhan Ceylan yönetimindeki 06 BL 4364 plakalı otomobil seyir halindeyken, lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil, heyelan nedeniyle Yeniçağa yönünden 2 şeritli ulaşım sağlanan yolda karşı şeride geçerek, Halil Turgut yönetimindeki 27 C 0522 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Birhan Ceylan yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle Yeniçağa-Mengen karayolu yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERYol çalışması yaparken buldular!Yol çalışması yaparken buldular!
Emekli öğretmen tüfekle intihar ettiEmekli öğretmen tüfekle intihar etti
Alacak verecek cinayetine 18 yıl hapis istemiAlacak verecek cinayetine 18 yıl hapis istemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

Osmaniye'de akılalmaz olay! İnternete bağlanamayınca pompalı tüfekle iş yeri bastı

Osmaniye'de akılalmaz olay! İnternete bağlanamayınca pompalı tüfekle iş yeri bastı

Genç kızın karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü! Tam 6 kilo

Genç kızın karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü! Tam 6 kilo

Yeşil deniz kaplumbağası 48 günde Adana'da Mısır'a gitti

Yeşil deniz kaplumbağası 48 günde Adana'da Mısır'a gitti

Düğün günü yapılanlar damadı canından bezdirdi, çatıya çıktı

Düğün günü yapılanlar damadı canından bezdirdi, çatıya çıktı

Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!

Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.