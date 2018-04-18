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Otomobil, alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 14:13 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da bir akaryakıt istasyonunda motor kısmından alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Otomobil, alev alev yandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da bir akaryakıt istasyonunda motor kısmından alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yenidoğan Mahallesi'nde dün gece, ismi öğrenilemeyen sürücü, bir akaryakıt istasyonundan 43 RU 479 plakalı otomobiline benzin aldı. Akaryakıt pompasından birkaç metre uzaklaşan otomobil, motor kısmından alev aldı. Sürücü, otomobili akaryakıt istasyonundaki yıkama bölüne doğru çekip indi. Alevler kısa sürede otomobili sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Otomobil, alev alev yandıOtomobil, alev alev yandıOtomobil, alev alev yandıOtomobil, alev alev yandı

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