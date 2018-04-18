Otomobil, alev alev yandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da bir akaryakıt istasyonunda motor kısmından alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yenidoğan Mahallesi'nde dün gece, ismi öğrenilemeyen sürücü, bir akaryakıt istasyonundan 43 RU 479 plakalı otomobiline benzin aldı. Akaryakıt pompasından birkaç metre uzaklaşan otomobil, motor kısmından alev aldı. Sürücü, otomobili akaryakıt istasyonundaki yıkama bölüne doğru çekip indi. Alevler kısa sürede otomobili sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar
Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında kritik soruya yanıt verdi
Eski müdürün Mısırlı kadını taciz etme anı ortaya çıktı!
Cami avlusunda 'gey' oyunu! Böyle yakalandılar
Son dakika! ABD'nin Rusya kararı belli oldu
Bahçeli için 'barajı geçsin anırırım' diyen Yaşar Okuyan'a Ülkü Ocakları'ndan sert yanıt
Bebeğini bırakıp festivale koştu! Çiçeği burnunda anneye tepki yağıyor
Tecavüzcüyü timsaha yem ettiler
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü
BİM'den sonra sıra A101'de: Xiaomi Mi A1 A101'e geliyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum