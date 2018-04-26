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Otomobil alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 10:03 | Son Güncelleme

Antalya’da seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Otomobil alev alev yandı

Antalya’da seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Sabri Bulut yönetimindeki 07 SP 907 plakalı otomobil dün akşam saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Aracından alevlerin yükseldiğini fark eden Bulut, aracını sağa çekip durdu. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Otomobilden yükselen alevler bulvar üzerindeki bir palmiye ağacına da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından itfaiye ekipleri otomobildeki ve palmiye ağacındaki yangını söndürdü. Yangın sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, araç kullanılamaz hale geldi.

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