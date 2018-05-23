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Otomobil alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 17:49 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobil alev alev yandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olay Şenyurt Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Osman Karaaslan'a ait park halindeki 34 EE 5536 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobil aniden yanmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla alevler söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Otomobil alev alev yandıOtomobil alev alev yandıOtomobil alev alev yandıOtomobil alev alev yandı

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