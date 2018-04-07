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Otomobil alev topuna döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 15:14 | Son Güncelleme

Sarıyer’de LPG’li araç alev alarak yanmaya başladı.

Sarıyer’de LPG’li araç alev alarak yanmaya başladı. Alevlerin binaya ve doğalgaz hattına sıçraması büyük paniğe neden oldu.
Sarıyer, Reşitpaşa Mahallesi, Girne Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde bulunan LPG’li araç henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Kısa süre içerisinde otomobil alev topuna döndü. Alevlerin bina bitişiğinde bulunan doğalgaz kutusuna sıçramasıyla patlamalar meydana geldi. Vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Doğalgaz kutusuna sıçrayan alevler kısa süre içerisinde çatıya ulaştı.
İhbar üzerine Sarıyer ve İstinye İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında alev topuna dönen otomobil ve alevlerin sirayet ettiği çatı söndürüldü. Yangını kontrol altına alan ekipler bir süre soğutma çalışması yaptı.
Yangın sırasında çevrede büyük panik yaşanırken, alevlerin yükselmesiyle binada oturanların kendilerini dışarı atarak canlarını son anda kurtardıkları belirtildi. Dumandan etkilenen 2 kişinin tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
LPG’li araçta bir patlamanın meydana geldiğini belirten bir vatandaş, "Tüplü araç patlamış. Bir alt katta ağabeyimm oturuyor. Çok şükür can kaybı yaşanmazken yaralanan da olmadı. En büyük sevincimiz bu. Sağ olsun itfaiye ekipleri hemen gelerek müdahale etti. Bizde duyar duymaz iş yerinden ayrılarak buraya geldik. Patlamanın olduğu esnada yengem ve çocuklar büyük bir telaş içerisinde kendilerini dışarı atmışlar. Onları tedbir olarak hastaneye götürdük. Çok şükür bir şeyleri yok’’ şeklinde konuştu.
Otomobilin alev topuna döndüğü anlar kamerada
Araçta meydana gelen yangın ve alevlerin binaya sirayet etmesi bir vatandaşa ait cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin alev alev yandığı ve çevrede büyük bir panik yaşandığı görülüyor. Kısa bir süre içerisinde geldiği görülen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmesi görüntülere yansıyor.

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