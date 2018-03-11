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Otomobil alevler içinde kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 17:12 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde hareket halindeki otomobilde yangın çıktı. Sürücü yol kenarına çektiği otomobilden dışarı panikle atlayıp kurtulurken, itfaiyenin söndürdüğü yangın sonrası hasar oluştu.

Otomobil alevler içinde kaldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde hareket halindeki otomobilde yangın çıktı. Sürücü yol kenarına çektiği otomobilden dışarı panikle atlayıp kurtulurken, itfaiyenin söndürdüğü yangın sonrası hasar oluştu.
Denizli- Antalya Karayolu Cankurtaran Mevkisi'ne giden Akın Badem'in yönetimindeki 20 P 1675 plakalı otomobilin, motor kısmındaki elektrik aksamından yangın çıktı. Otomobilinden dumanlar çıktığını fark eden sürücü Badem, aracı yol kenarına çekti. Alevler daha da büyüyerek aracı sardı. Sürücü Badem, kendini otomobilden dışarı atıp, itfaiyeyi aradı. Otomobil, alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil alevler içinde kaldıOtomobil alevler içinde kaldı

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