Otomobil alım satımı yapan genç, evinde ölü bulundu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da ikinci el otomobil alıp satan bekâr Yasin Ş. (27), evindeki odasında tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Tabancayı Yasin Ş.'nin sağ elinde bulan polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.
Olay, dün Çeltek Mahallesi 386 Sokak'ta meydana geldi. Yasin Ş.'nin yakınları eve geldiklerinde, genci odasında kanlar içinde buldu. Hemen polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, başından vurulduğu belirlenen ve sağ elinde tabanca bulunan Yasin Ş.'nin öldüğünü tespit etti. Acı haberi alan Yasin Ş.'nin yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdiği ve ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, Yasin Ş.'nin sağ elinde bulunan tabanca nedeniyle, intihar etmiş olabileceğini değerlendiriyor. Yasin Ş.'nin, dün Karaman Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen bir cinayet davasında tanık olduğu; ancak duruşmaya katılmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Eşini öldüren iş adamı sınırda yakalandı! Kan donduran baldız detayı
“Dolar isterse bin lira olsun” diyen AKP'li esnaf: Müşteriye yansıtınca etkilenmiyorsun!
İtalya, YPG'ye destek için asker gönderdi
Böylesi görülmedi! Babasını son model araçla gömdü!
Sivasi Hatun Camisi imamı Oktay İşçi: 4 defa çekildiğinde bir hatim sevabı alınır
Ölümden sonraki 10 dakika görüntülendi!
Astsubay olmak isteyen genç kızları böyle seçtiler
'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'
Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor
YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!
Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında
Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında
Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum