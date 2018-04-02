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Otomobil ambulans şoförüne çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 13:26 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yolda yürüyen ambulans şoförü, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yolda yürüyen ambulans şoförü, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndan Göksun istikametine ilerleyen Ömer Gedikli’nin kullandığı 10 BC 748 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu, akaryakıt istasyonu girişinde kaldırımdan inerek yürüyen ve 112 Acil Servis şoförü olduğu öğrenilen Mustafa Okur’a çarptı. Okur, çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düşerken, otomobil ise akaryakıt istasyonunun bahçesine girerek durabildi. Yaralanan ambulans şoförüne ilk müdahale çevreden yetişen vatandaşlarca yapıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı meslektaşlarını hemen Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedavisine burada devam edilen ambulans şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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