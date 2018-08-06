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Otomobil, asfalt serme makinesine çarptı: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 10:34 | Son Güncelleme

NİĞDE’de, sürücüsünün yol çalışması yapılan, trafiğe kapalı alana girdiği otomobil, asfalt serme makinesine çarptı.

Otomobil, asfalt serme makinesine çarptı: 2 ölü

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE’de, sürücüsünün yol çalışması yapılan, trafiğe kapalı alana girdiği otomobil, asfalt serme makinesine çarptı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 03.00 sıralarında, Altunhisar ilçesinde meydana geldi. Yol çalışmasının yapıldığı, trafiğe kapalı alana giren Kağan Kınıklı yönetimindeki 51 KN 178 plakalı otomobil, asfalt serme makinesine çarptı. Kazada sürücü Kağan Kınıklı ve otomobildeki Mehmet Arıöz, yaşamını yitirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobil, asfalt serme makinesine çarptı: 2 ölüOtomobil, asfalt serme makinesine çarptı: 2 ölü

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