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Otomobil, at arabasına vurdu kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 12:51 | Son Güncelleme

NİĞDE'de otomobilin çarptığı at, yolun kenarında uzun süre kendine gelemedi.

Ali KADI NİĞDE,(DHA)NİĞDE'de otomobilin çarptığı at, yolun kenarında uzun süre kendine gelemedi. Niğde Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesinde iddiaya göre otomobil bölünmüş yoldan çıkarken yoldan geçen ata arabasına çarptı. Çarpmanın etkisi ile at yere savruldu. Otomobili ile sürücüsü olay yerinden uzaklaşarak kayboldu. Atını yerden kaldırmaya çalışan at arabası sahibine çevredeki vatandaşlar yardım etti. Çevredeki vatandaşların yardım etmesiyle at ayağa kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlayan at arabasının sahibi, at arabasına binerek olay yerinden uzaklaştı.

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