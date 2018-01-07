Otomobil, ata çarptı, binici yaralandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, ata çarptı. Kazada, at öldü, üzerindeki binici 19 yaşındaki İshak Emre Öcal yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Kaşoba Köyü'nde meydana geldi. Ehliyetsiz F.G., 34 RJ 8473 plakalı otomobille köyde gezdiği sırada, yolun karşısına geçmek isteyen İshak Erme Öcal bindiği ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle at öldü, binici Öcal da yaralandı. Yaralı Öcal, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.G. de ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Kuzey Kore’den Güney’e 5 kişilik heyet! Üst düzey isimler var
İran Devrim Muhafızları: ABD, İngiltere ve İsrail tarafından çıkarılan kargaşaya karşı galip geldik
Önce tecavüz ardından tehdit! İstanbul'da skandallar zinciri
Yol ortasında tartıştığı gence kurşun yağdırdı!
'Abdullah Gül, 100 bin imza ile Erdoğan’ın karşısına çıkabilir'
Restorasyonu tamamlanan Demir Kilise açıldı
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki etkisi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa dönüşü sert mesajlar
ABD donuyor! Çok sayıda kişi aşırı soğuklardan hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan ‘silahlı kamplar’ için flaş iddia: Nokta da verebiliriz
Dacia Duster yenilendi
Karadeniz yaylalarında terörist avı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum