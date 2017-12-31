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Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 31.12.2017 12:45 | Son Güncelleme 3 saat önce

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da otomobilin, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Yalçın Avçin (28) yönetimindeki 42 BBP 01 plakalı otomobil, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç hurdaya dönerken sürücü Avçin ve yanındaki Hakan Keçeci (31) yaralandı. Ağır yaralı sürücü Avçin, kaza yerinde sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ambulansla Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Keçeci'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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