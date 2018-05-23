Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi ölürken, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, Dinar Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Hüseyin Özcan'ın (59) kullandığı 03 NE 758 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil, kullanılamaz hale gelirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, otomobildeki Pınar Arslan'ın (29) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada sürücü Hüseyin Özcan ile aynı araçtaki eşi Emine Özcan (57), torunları Musa (4) ve Azra Ece Arslan (1) ise yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Pınar Arslan'ın cenazesi ise savcının incelemesinin ardından Dinar Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
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