Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü (2)

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Konya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpmasıyla meydana gelen kazada, ağır yaralanan Hakan Keçeci'nin (31), yapılan tüm müdahale rağmen yaşamını yitirmesi sonucu ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada sürücü Yalçin Avçin (28), olay yerinde yaşamını yitirmişti. Yaşamını yitiren Avçin ve Keçeci'nin fanatik bir Konyaspor taraftarı olduğu belirtildi.
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