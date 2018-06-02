Otomobil aydınlatma direğine çarptı; sürücü öldü, kardeşi ağır yaralı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da kontrol çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada, Yunus Özen (31) hayatını kaybetti, kardeşi Ozan Özen (21) ağır yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Bursa- İzmir karayolu Merinos mevkiinde meydana geldi. Yunus Özen yönetimindeki 16 YE 639 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yunus Özen ve kardeşi Ozan Özen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yunus Özen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ozan Özen'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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