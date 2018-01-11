HABER

Otomobil, aydınlatma direklerinin bakımını yapan ekibin aracına çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 11.01.2018 15:06 | Son Güncelleme 3 saat önce

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, cip, D-100 Karayolu'nda aydınlatma direklerinin bakımını yapan elektrik arıza ekibinin aracına çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.Kaza, öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Kandıra Sapağı mevkiinde meydana geldi. Metin Çapraz, yönetimindeki 37 HB 056 plakalı cip, yolun sol şeridinde ilerleyerek orta refüjde bulunan aydınlatma direklerinin kontrolünü yapan Erol Aydın yönetimindeki 41 EG 849 plakalı Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (SEDAŞ) ait araca arkadan çarptı. SEDAŞ'a ait araç çarpmanın etkisiyle savrularak Engin Çidem idaresindeki 54 B 6883 plakalı araca çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, kazada yaralanan Erol Aydın ve yanında bulunan Erhan Özmen'e ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım aksarken, araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesine az kaldı

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesine az kaldı

Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...

Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...

MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İBB açıkladı! İşte İstanbul'daki kadın ve erkek nüfusu

İBB açıkladı! İşte İstanbul'daki kadın ve erkek nüfusu

Ortalığı ayağa kaldırmıştı! Atatürk Havalimanı'nda yeni dönem

Ortalığı ayağa kaldırmıştı! Atatürk Havalimanı'nda yeni dönem

Bu görüntü Türkiye'den... Film değil gerçek

Bu görüntü Türkiye'den... Film değil gerçek

Karakoldan böyle kaçtı

Karakoldan böyle kaçtı

Lüks hayatlarını böyle paylaştılar! Kebapçıda yakalandılar

Lüks hayatlarını böyle paylaştılar! Kebapçıda yakalandılar

Bodrum'da ünlü işletmeci 5 gündür kayıp

Bodrum'da ünlü işletmeci 5 gündür kayıp

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.