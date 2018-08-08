Otomobil bagajından çalıntı malzeme çıktı, sürücü tutuklandı

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde polisin uygulama sırasında durdurduğu otomobilin bagajında çok sayıda çocuk maması, diş macunu ve parfüm bulundu. Malzemeleri marketten çaldığı iddia edilen sürücü A.K. (26), tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gece, Serdivan'ın Kirişhane Caddesi'nde uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, bagajda çok sayıda çocuk maması, diş macunu ve parfüm görüldü. Kimlik sorgusunda, otomobil sürücüsü A.K.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu ve 30 Mart'ta Serdivan'daki bir markette gerçekleşen hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Yapılan incelemede, otomobilde bulunan malzemelerin de yine Serdivan'da bir marketten çalındığı belirlendi. Gözaltına alınan A.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Marketin güvenlik kameralarında A.K.'nin çocuk bezlerini kendisine yardım eden bir kişinin sırt çantasına doldurduğu görüldü.

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