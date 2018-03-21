Otomobil bahçeye uçtu, sürücü yaralandı

Özcan DURUSOY/BULDAN (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin bahçe duvarını aşarak takla atan otomobilin sürücüsü, yaralandı.
Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen Mutlu Koyuncu, yönetimindeki 20 RK 373 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, bir evin beton bahçe duvarını aşıp takla attı ve ön tarafının üzerinde dik olarak durdu. Otomobilde sıkışıp yaralanan Koyuncu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Mutlu Koyuncu, Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, otomobil ise vinçle bahçeden çıkarıldı.
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