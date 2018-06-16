Otomobil bariyere çarptı: Aynı aileden 3 ölü, 2 yaralı

Eyüp KELEBEK/MAHMUDİYE,(Eskişehir),(DHA)- ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesi yakınlarında otomobil beton bariyere çarptı, kazada sürücü, eşi ve 1 kızı ölürken, 2 kızı yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Mahmudiye-Çifteler karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Çifteler istikametine gitmekte olan Durmuş Karaca (55) yönetimindeki 34 NV 0052 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü girişindeki beton bariyerlere çarptı. Kazada, Durmuş Karaca ile eşi Gülsüm Karaca (45) ve kızı Meryem Karaca (18) hayatını kaybetti, diğer kızları Safiye Nur Karaca ve Ceylin Berna Karaca yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cenazeleri Mahmudiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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