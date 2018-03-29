Otomobil, bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - ANKARA’da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Kuzey Ankara Çevre Yolu Keçiören bağlantı yol ayırımında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 74 BK 085 plakalı otomobil, çevre yolundan şehir merkezine giderken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kazada otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirirken, sürücü ile 1 kişi daha yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı
Çok sayıda TSK personeline operasyon!
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Cemaat yurdunda vefat etti
Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı
Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
Hafta sonu kimselere söz vermeyin: Tiangong-1 düşüyor!
Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Dünyanın en yakışıklı suçlusu servete konuyor!
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim dünyası bunu konuşuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum