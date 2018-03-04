Otomobil bariyerlere çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 LA 860 plakalı otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa karayolu Akpınar Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Gamze Aydın yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.