Otomobil bariyerlere çarptı : 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine giden Eyyüp Demir yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında yer alan refüje çıkıp bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Hülya Demir ve oğlu Muhittin Demir yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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