Otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı, eşi öldü

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, yağmur yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralanırken, eşi ise yaşamını kaybetti.
Kaza gece saatlerinde, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan Adalet Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Hasan Fidan (52) idaresindeki 34 KSA 88 plakalı otomobil, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada, Hasan Fidan ve eşi Semiha Fidan (41) araçta sıkıştı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Semiha Fidan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekibi yaralanan Hasan Fidan'ı araçtan çıkardı. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Fidan tedavi altına alındı. Semiha Fidan'ın cenazesi araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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