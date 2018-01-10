Otomobil bariyerlere girdi: 2 yaralı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin bariyerlere girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Yahya Kaptan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kazım Alkaç idaresindeki 34 BF 0229 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere girdi. Kazada, Kazım Alkaç ile Kerem Top yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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