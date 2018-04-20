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Otomobil bayinde çıkan yangın itfaiyeyi alarmı geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 18:23 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir otomobil bayinin servis kısmında çıkan ufak çaplı yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi E-5 karayolu, Yeni Bursa Yolu Kavşağında bulunan bir otomobil bayinde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir otomobil bayinin servis kısmında çıkan ufak çaplı yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi E-5 karayolu, Yeni Bursa Yolu Kavşağında bulunan bir otomobil bayinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil bayisinin bulunduğu plazanın boya servisi kısmında bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangından dolayı plazayı dumanlar kapladı. İçeride bulunan tüm personel dışarı çıkarılırken servis çalışanları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptıkları müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonrasında binada çalışan personele dumandan etkilenme ihtimallerine karşı ayran dağıtıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

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