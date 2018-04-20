Otomobil bayinde çıkan yangın itfaiyeyi alarmı geçirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir otomobil bayinin servis kısmında çıkan ufak çaplı yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi E-5 karayolu, Yeni Bursa Yolu Kavşağında bulunan bir otomobil bayinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil bayisinin bulunduğu plazanın boya servisi kısmında bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangından dolayı plazayı dumanlar kapladı. İçeride bulunan tüm personel dışarı çıkarılırken servis çalışanları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptıkları müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonrasında binada çalışan personele dumandan etkilenme ihtimallerine karşı ayran dağıtıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.
ABD'li 66 senatör Erdoğan'a mektup gönderdi, 'yaptırım' isteyenler var
Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı
Başbakan Binali Yıldırım'dan veda gibi konuşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan
Sabiha Gökçen'de 23 Nisan yoğunluğu! Uyarı geldi
Zina yaptı deyip sokak ortasında kırbaçladılar!
Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum