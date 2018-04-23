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Otomobil beton bariyerlere çarptı; sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 15:49 | Son Güncelleme

MALATYA'da beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Otomobil beton bariyerlere çarptı; sürücü öldü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece geç saatlerde Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Çolakoğlu yönetimindeki 44 LV 767 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Çolakoğlu yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Çolakoğlu'nun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Otomobil beton bariyerlere çarptı; sürücü öldü

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