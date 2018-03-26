Otomobil beton duvara çarptı : 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin beton duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 26. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Delice’den Sungurlu istikametine seyir halinde olan D.Ç. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton duvara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan F.Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Kırıkkale Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Çiftlik Bank'ın kilit ismi tutuklandı!
İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı
Tokat'ta KYK yurdu karıştı! Kız öğrenciler yurt önünde eylem yaptı!
Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!
Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı
İşe giderken dehşeti yaşadı! 4 gündür haber alınamıyor
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Babası için 'iğrenç adam' demişti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum