HABER

Otomobil çarpan Doruk, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 18:05 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Doruk İlgün (7) ağır yaralandı.

Otomobil çarpan Doruk, ağır yaralandı

Tuncel YILMAZ/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Doruk İlgün (7) ağır yaralandı.
Kaza, Ayvalık ilçesi, Sarımsaklı girişinde bir akaryakıt istasyonu önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 35 ET 705 plakalı aracıyla seyir halinde olan D.Y. (28), yolun karşısına geçmek isteyen Doruk İlgün'e çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Doruk İlgün, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle İzmir'e sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Otomobil çarpan Doruk, ağır yaralandıOtomobil çarpan Doruk, ağır yaralandıOtomobil çarpan Doruk, ağır yaralandıOtomobil çarpan Doruk, ağır yaralandı

PARTNERBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınızBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınız
Darbe girişimine katıldığını iddia ettikleri ABD'li askerlerin tutuklanmasını istedilerDarbe girişimine katıldığını iddia ettikleri ABD'li askerlerin tutuklanmasını istediler
Doğu Türkistanlı çocuk, gölette boğulduDoğu Türkistanlı çocuk, gölette boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

Fatih Altaylı yazdı: ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı

Fatih Altaylı yazdı: ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Kredi ve kredi kartlarına taksit düzenlemesi

Kredi ve kredi kartlarına taksit düzenlemesi

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Amca rezaleti! 'Babalık yaptım'

Amca rezaleti! 'Babalık yaptım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da korku dolu dakikalar! Kriz geçirip kendini eve kilitledi, polise zor anlar yaşattı

Antalya'da korku dolu dakikalar! Kriz geçirip kendini eve kilitledi, polise zor anlar yaşattı

Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı

Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı

Beykoz'da 12 yaşındaki kız çocuğuna istismar dehşetinde korkunç ayrıntılar!

Beykoz'da 12 yaşındaki kız çocuğuna istismar dehşetinde korkunç ayrıntılar!

Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu

Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu

Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!

Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!

Yolcular otobüsün içerisinde savrularak, kapıdan yola fırladı

Yolcular otobüsün içerisinde savrularak, kapıdan yola fırladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.