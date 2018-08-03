Otomobil çarpan Doruk, ağır yaralandı

Tuncel YILMAZ/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Doruk İlgün (7) ağır yaralandı.

Kaza, Ayvalık ilçesi, Sarımsaklı girişinde bir akaryakıt istasyonu önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 35 ET 705 plakalı aracıyla seyir halinde olan D.Y. (28), yolun karşısına geçmek isteyen Doruk İlgün'e çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Doruk İlgün, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle İzmir'e sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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