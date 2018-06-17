Otomobil çarpan Enes öldü

BEYPAZARI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Enes Ekinci (16), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde ilçe merkezi Dibecik mahallesi Ankara yolunda meydana geldi. A.T. yönetimindeki 06 BV 6483 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen Enes Ekinci'ye çarptı. Kazada, Ekinci olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü A.T. tutuklandı.
Ailesinin geçimini çiftçilik ile sağladığı Enes Ekinci'nin, tarladan dönerken kazanın meydana geldiği bildirildi.
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