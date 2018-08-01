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Otomobil çarpan motosikletin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 15:02 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kınık ilçesinde, arkadan gelen otomobilin çarptığı motosikletin kasksız sürücüsü Birol Çimen (54), hayatını kaybetti.

Otomobil çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık ilçesinde, arkadan gelen otomobilin çarptığı motosikletin kasksız sürücüsü Birol Çimen (54), hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında, Bergama- Soma Karayolu 19'uncu kilometre Kınık Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kırlar Mevkisi'ndeki arazisinde ekili salçalık biber ürününü kontrol eden evli ve 3 çocuk babası Birol Çimen, daha sonra ilçe merkezindeki Fatih Mahallesi'nde bulunan evine dönmek üzere 35 BR 976 plakalı motosikletiyle yola koyuldu. Çimen'in yönetimindeki motosiklete, arkasından gelen Melih K.'nın (22) yönetimindeki 35 VUA 65 otomobil çarptı. Otomobil sürücüsünün ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Birol Çimen'in öldüğü belirlendi. Çimen'in cenazesi, İzmir Adli Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Melih K. gözaltına alındı. Melih K.'nın, Manisa'nın Soma ilçesinde hastanede yatan babasının yanında refakatçı kaldığı, Bergama'daki işyerine gittiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobil çarpan motosikletin sürücüsü öldüOtomobil çarpan motosikletin sürücüsü öldüOtomobil çarpan motosikletin sürücüsü öldüOtomobil çarpan motosikletin sürücüsü öldü

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