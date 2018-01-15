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Otomobil, çekicinin altına girdi: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 19:39 | Son Güncelleme 12 saat önce

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, hasta ziyaretine giden otomobilin yol kenarında duran çekiciye çarpması sonucu aralarında çocuk ve hamile kadının da bulunduğu 5 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep karayolundaki Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Suruç'tan Şanlıurfa'ya hasta ziyaretine gidenleri taşıyan Cengiz Cengizer'in kullandığı 42 BTY 60 plakalı otomobil, daha önce maddi hasarlı kazaya karışan 34 JA 5256 plakalı otomobili yükleyerek yol kenarında duran ve sürücüsünün adı öğrenilmeyen 63 N 0249 plakalı çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına giren otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri aralarında çocuk ve hamile kadının da bulunduğu yaralıları, otomobilden çıkarıp ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüp tedaviye alındı.

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