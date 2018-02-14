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Otomobil çelik bariyerlerin üzerinde kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 20:01 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşanan trafik kazasında otomobil, yolu ayıran çelik bariyerlerin üzerinde kaldı.Edinilen bilgilere göre, İskenderun istikametinden Adana yönünde seyir halindeki 31 V 9119 plakalı araç, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Otomobil çelik bariyerlerin üzerinde kaldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşanan trafik kazasında otomobil, yolu ayıran çelik bariyerlerin üzerinde kaldı.
Edinilen bilgilere göre, İskenderun istikametinden Adana yönünde seyir halindeki 31 V 9119 plakalı araç, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bir süre savrulan araç, çift şeritli yolu ayıran çelik bariyerlerin üzerine çıktı. Bariyerlerin üzerinde bir süre sürünen otomobil çelik bariyerlerin üzerinde kaldı.
Maddi hasarın meydana geldiği kazada, otomobilin bariyerlerin üzerinde durması ilginç görüntüye neden oldu.

Otomobil çelik bariyerlerin üzerinde kaldı

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