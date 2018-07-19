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Otomobil, çöp kamyonuna arkadan çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 12:31 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobilin çöp kamyonuna arkadan çarptığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Otomobil, çöp kamyonuna arkadan çarptı: 3 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobilin çöp kamyonuna arkadan çarptığı kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan çöp kamyonunun arkasında bulunan temizlik işçisinin sol diz altından bacağı koptu.
Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında, Aydın- Nazilli karayolu İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın yönünden Denizli yönüne giden Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait Harun Duran yönetimindeki 09 PG 820 plakalı çöp kamyonuna, Taner Zirek (18) yönetimindeki 35 EB 8199 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada, çöp kamyonunun arkasında bulunan temizlik işleri personeli Aferin Savaş Özben'in (32) bacağı, sol diz altından parçalanarak koptu. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü Zirek ve arkadaşı Mehmet Uysal (22) da yaralandı. Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kopan bacağın ise dikilmeye çalışıldığı kaydedildi.
Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, hastaneye gelerek Başhekim Opr. Dr. Şafak Çalışkan'dan yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.

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Otomobil, çöp kamyonuna arkadan çarptı: 3 yaralıOtomobil, çöp kamyonuna arkadan çarptı: 3 yaralıOtomobil, çöp kamyonuna arkadan çarptı: 3 yaralıOtomobil, çöp kamyonuna arkadan çarptı: 3 yaralı

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