HABER

Otomobil demir direğe çarptı: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ | 13.02.2018 11:04 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, yol kenarındaki demir direğe çarpan otomobildeki Rüçhan Gürkan (23) ile Rüveyda Güler (21) yaşamını yitirdi.

Otomobil demir direğe çarptı: 2 ölü

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da, yol kenarındaki demir direğe çarpan otomobildeki Rüçhan Gürkan (23) ile Rüveyda Güler (21) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 03.30 sıralarında, Isparta- Keçiborlu yolu üzerinde meydana geldi. Rüçhan Gürkan yönetimindeki 32 AR 294 plakalı otomobil, Baladız kavşağında, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki demir direğe çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Rüçhan Gürkan ile otomobildeki Rüveyda Güler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gürkan ve Güler'in cenazeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hurdaya dönen araç ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil demir direğe çarptı: 2 ölüOtomobil demir direğe çarptı: 2 ölüOtomobil demir direğe çarptı: 2 ölü

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Efsane doktor 'Kolsuz Agop' hayatını kaybetti!

Efsane doktor 'Kolsuz Agop' hayatını kaybetti!

'Oğlum bak git' videosundaki çocuk konuştu

'Oğlum bak git' videosundaki çocuk konuştu

Eşinin ihaneti doktor muayenesinde çıktı

Eşinin ihaneti doktor muayenesinde çıktı

Otobüs şoförü 'şehit annesine hakaret' iddiasıyla gözaltına alındı

Otobüs şoförü 'şehit annesine hakaret' iddiasıyla gözaltına alındı

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

Kars'ta vahşet! Eşini öldürdü kayınpederini yaraladı

Kars'ta vahşet! Eşini öldürdü kayınpederini yaraladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kobani’de sessizlik hakim

Kobani’de sessizlik hakim

Londra Şehir Havalimanı yeniden trafiğe açıldı

Londra Şehir Havalimanı yeniden trafiğe açıldı

Bylock operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Bylock operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Dikili'de 43 kaçak yakalandı

Dikili'de 43 kaçak yakalandı

4 işçinin öldüğü TÜPRAŞ patlamasında, sanıklara tahliye

4 işçinin öldüğü TÜPRAŞ patlamasında, sanıklara tahliye

Ankara'da skandal görüntü! Üç çocuk kurşun yağdırdı

Ankara'da skandal görüntü! Üç çocuk kurşun yağdırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.