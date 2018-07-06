Otomobil dere yatağına uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp dere yatağına uçan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Bartın-Zonguldak karayolu Dolaşıklar mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan memleketi Kastamonu'nun Cide ilçesine giden Bekir Sıtkı Yılmaz (56) yönetimindeki 34 ZA 8581 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, dere yatağına uçtu. Kazada, sürücü Bekir Sıtkı Yılmaz öldü, Havva Hız (85), Fatma Hız (54), Banu Yılmaz (22) ve Mustafa Berat Yılmaz (17) ise yaralandı. Araçta sıkışan Havva Hız, AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı. Ambulansla hastanelere kaldırılan yaralılardan Havva Hız da yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Hayatını kaybedenlerin cesetleri morga konurken, dere yatağındaki otomobil de çekici yardımıyla çıkarıldı.
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