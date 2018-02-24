Otomobil dere yatağındaki ağaçlara çarptı: 3 ölü

Sivas’ın merkeze bağlı Olukman köyü yakınlarında meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 08.20 sıralarında meydana geldi. Sivas’tan Yıldız Beldesi’ne seyreden sürücüsü belirlenemeyen 35 ES 3521 plakalı otomobil, yoldan çıkarak Alahacılı Deresi yatağındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan Osman Aktaş, Fatih Danış ve İbrahim Güler olay yerinde hayatını kaybetti. Ulusal medikal kurtarma ekibi ve jandarma ekiplerince dere yatağından çıkarılan cenazeler otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp fakültesi araştırma ve uygulama hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.