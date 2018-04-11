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Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 11:47 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta şiddetli yağmur nedeniyle kontrolden çıkıp dereye uçan otomobilde bulunan baba ve kız yaralandı.Edinilen bilgiye göre, 46 DG 794 plakalı otomobiliyle kent merkezinden Göksun ilçesine doğru ilerleyen İsmail Kaba, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kahramanmaraş’ta şiddetli yağmur nedeniyle kontrolden çıkıp dereye uçan otomobilde bulunan baba ve kız yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 46 DG 794 plakalı otomobiliyle kent merkezinden Göksun ilçesine doğru ilerleyen İsmail Kaba, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun kenarındaki dere yatağına uçan otomobil taklalar atarak durabildi. Otomobil sürücüsü İsmail Kaba ve yolcu koltuğundaki kızı Gamze Kaba yaralandı.
Çevredekilerin kazayı sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine kaza yerine gelen acil yardım ekipleri baba ve kızı hastaneye kaldırdı. Tedavi altındaki baba kızın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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