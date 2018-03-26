Otomobil dinlenme tesisindeki kamyona çarptı: 2 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki dinlenme tesisinde bulunan kamyona çarptı. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Kaza saat 17.30 sıralarında, D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Emrullah Özdemir idaresindeki 81 ES 018 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dinlenme tesisinde park halinde bulunan 63 FC 693 plakalı kamyona çarptı. Kazada, Emrullah Ödemir ve Bilal Özdemir yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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