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Otomobil direğe çarptı; emekli astsubay öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 13:29 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden emekli astsubay Rıdvan Göçmen, aracın direğe çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Otomobil direğe çarptı; emekli astsubay öldü

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden emekli astsubay Rıdvan Göçmen, aracın direğe çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolu üzeri ilçe girişi mevkiinde meydana geldi. Malkara'dan Tekirdağ'a giden Rıdvan Göçmen kullandığı 35 AU 6741 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasının bağlı olduğu direğe çarptı. Kazada ağır yaralanan Göçmen, sıkıştığı araçtan çıkarılarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Rıdvan Göçmen’in cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Otomobil direğe çarptı; emekli astsubay öldüOtomobil direğe çarptı; emekli astsubay öldüOtomobil direğe çarptı; emekli astsubay öldüOtomobil direğe çarptı; emekli astsubay öldü

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