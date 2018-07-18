HABER

Otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 12:01 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'ın Ulus ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza dün akşam saatlerinde, Ulus Ağaköy İnciler Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Zonguldak'tan Ulukaya Şelalesini görmeye gelen Turgay Yağcı (24) yönetimindeki 67 DK 806 plakalı otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Turgay Yağcı ile Galip Serdaroğlu (55), ağır yaralandı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yarılardan Turgay Yağcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralıOtomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

PARTNERTarih belli oldu! Ve geri sayım başladıTarih belli oldu! Ve geri sayım başladı
Gaziantep'te hatalı sollama kazası: 1 ölü, 3 yaralıGaziantep'te hatalı sollama kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Ev arkadaşını öldüren kişi tutuklandıEv arkadaşını öldüren kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

Adnan Oktar örgütüyle ilgili skandal Zekeriya Öz detayı!

Adnan Oktar örgütüyle ilgili skandal Zekeriya Öz detayı!

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı

Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı

İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!

İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!

İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi

Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi

‘Ölmeden trene de binelim’ demişler

‘Ölmeden trene de binelim’ demişler

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.