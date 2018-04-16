Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Adapazarı- Karaman Karayolu'nun Karaman Mahallesi mevkiinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Duble yolda seyir halinde olan Semih Temel yönetimindeki 54 AP 235 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta yolcu olarak bulunan Melek Merzifonluoğlu'nun (53) öldüğü belirlendi. Yaralanan sürücü Semih Temel ise araçtan çıkarılarak ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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