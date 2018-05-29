Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 

Bahattin ALBAYRAK / KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilde sürücü yaralandı, yanında bulunan annesi Elif Özyiğit (81) ise hayatını kaybetti.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Kuyucak-Karacasu Karayolu'nda meydana geldi. Süleyman Özyiğit yönetimindeki 09 VB 871 plakalı otomobil, Kuyucak'tan Karacasu'ya seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Süleyman Özyiğit'in yaralandığı, annesi Elif Özyiğit'in ise hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Özyiğit'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu
Trump'tan Türkiye yargısıyla ilgili skandal yorum
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!
Başakşehir'de bavul içinde ceset bulunmuştu! Görüntüleri ortaya çıktı
İYİ Parti Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş istifa etti
Meral Akşener'den 'Sana bu mu battı?' diyen Süleyman Soylu'ya sert yanıt
18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı
Türkiye'ye karşı Ermeni Olayları'nı kullanmaya hazırlanan İsrail'den geri adım
Semt isimlerinde yaşayan kapılar
Yaşını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız
Sahurda ne yemeli? İşte oruçluyken tok kalmanın formülü
Okuyucu Yorumları 0 yorum