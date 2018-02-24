Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında merkezden Karakum istikametine giden Remzi Çakır (56) yönetimindeki 57 AU 057 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yolun sağında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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