HABER

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 20:58 | Son Güncelleme

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında merkezden Karakum istikametine giden Remzi Çakır (56) yönetimindeki 57 AU 057 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yolun sağında bulunan elektrik direğine çarptı.

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında merkezden Karakum istikametine giden Remzi Çakır (56) yönetimindeki 57 AU 057 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yolun sağında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

Çocukların velayeti kimde kalacak

Çocukların velayeti kimde kalacak

BM'den Suriye kararı! Günlerdir bekleniyordu

BM'den Suriye kararı! Günlerdir bekleniyordu

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

PKK'nın hain planı son anda engellendi

PKK'nın hain planı son anda engellendi

Emrah'ın yeni yatırım aracı! Ödemeleri para olarak kabul etmiyor

Emrah'ın yeni yatırım aracı! Ödemeleri para olarak kabul etmiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya’da 8 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Konya’da 8 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Afrin’den acı haber geldi

Afrin’den acı haber geldi

Hafifi ticari kamyonete çarpan motosiklet alev alev yandı

Hafifi ticari kamyonete çarpan motosiklet alev alev yandı

Giresun’da kaza: 6 yaralı

Giresun’da kaza: 6 yaralı

Saruhanlı’da traktör kazası: 1 ölü

Saruhanlı’da traktör kazası: 1 ölü

Fethiye’de trafik kazası: 4 yaralı

Fethiye’de trafik kazası: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.