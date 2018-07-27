Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Selahattin Bozkurt yaralandı.

Kaza, Ada Mahallesi 206 no'lu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Selahattin Bozkurt yönetimindeki 46 KD 607 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle eğilen direğin telleri, olay yerinde park halinde bulunan 4 aracın üzerine düştü. Kazada yaralanan sürücü, çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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