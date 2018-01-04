Otomobil, elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Ergenekon Kavşağı İzmir-Ankara Karayolu paralelindeki tali yolda meydana geldi. Turgutlu'dan Salihli yönüne giden Mehmet Karakaya (52), yönetimindeki 64 LD 828 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Mehmet Karakaya ile yanındaki eşi Emine Karakaya'yı (53) ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle kopan elektrik telleri nedeniyle Avşar Mahallesi'nde elektrik kesintisi oldu.
FOTOĞRAFLI
Türkiye'den İsrail'e sert tepki! Reddediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var
ABD 'felakete' teslim! Şimdiye kadar 17 kişi hayatını kaybetti
'Pembe otobüs' için erkekler imza atıp, erkekler imza topluyor
Yılbaşı gecesi kocasına öyle bir tuzak kurdu ki...
CHP'den Beşiktaş Belediye Başkanı'nın görevden alınmasıyla ilgili ilk açıklama
IŞİD yeni infaz videosu yayınlayarak savaş açtı!
İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!
Mustafa Destici makam odasına girdi... Savaş alanı gibi
150 kilo verdi! Yeni halini görenler şaşkına döndü
8 ton ağırlığında! Hızla Dünya'ya yaklaşıyor
Google'dan korkutan açıklama: Bilgisayarlarda büyük tehlike!
Karda kışta cildinizi korumanın 12 yolu
Okuyucu Yorumları 0 yorum