Otomobil elektrik direğine çarptı:1 yaralı

Niğde’nin Bor ilçesi Altunhisar kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı.

Edinilen bilgiye göre, E.K.(24) idaresindeki 51 EV 614 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü E.K ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Direğe çarpan otomobil ise hurdaya döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.