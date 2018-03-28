HABER

Otomobil elektrik direğine çarptı:1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 09:12 | Son Güncelleme

Niğde’nin Bor ilçesi Altunhisar kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı.Edinilen bilgiye göre, E.K.(24) idaresindeki 51 EV 614 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı.Kazada otomobil sürücüsü E.K ağır yaralandı.

Otomobil elektrik direğine çarptı:1 yaralı

Niğde’nin Bor ilçesi Altunhisar kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı.
Edinilen bilgiye göre, E.K.(24) idaresindeki 51 EV 614 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü E.K ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Direğe çarpan otomobil ise hurdaya döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil elektrik direğine çarptı:1 yaralı

Otomobil elektrik direğine çarptı:1 yaralı

Otomobil elektrik direğine çarptı:1 yaralı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı 'Yok böyle sınıf'

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı 'Yok böyle sınıf'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz

GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.