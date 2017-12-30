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Otomobil emniyet şeridinde duran Karayolları aracına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 30.12.2017 09:39 | Son Güncelleme 6 saat önce

İsa ÇİÇEK/KARTEPE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, otomobilin emniyet şeridinde duran Karayolları aracına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, TEM'deki Uzunçiftlik mevkiinde meydana geldi. İbrahim Kılıç yönetimindeki 41 B 5442 plakalı otomobil, bir TIR'ın emniyet şeridinde durması nedeniyle kontrol için duran Karayolları'na ait 34 PV 0978 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Otomobil hasar görürken, 112 Acil'den yardım istenildi. Sevk edilen sağlık ekibi Fadime Ergün'ün öldüğünü belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü İbrahim Kılıç, Zehra Kılıç, Hamide Kılıç ve Nesibe Taş yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Fadime Ergün'ün cesedi İzmit Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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