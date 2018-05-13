Otomobil, eşeğe çarpıp, devrildi: 3 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde aniden yola çıkan eşeğe çarpıp, su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

​Kaza, gece saalerinde İstanbul-Samsun D-100 karayolu Kalinsa köyü yakınlarında meydana geldi. Samsun yönüne giden H.B.B. yönetimindeki 19 UT 008 plakalı otomobil, aniden yola fırlayan eşe çarptı. Direksiyon kontrolünün kaybolduğu otomobil, yolun sağındaki yağmur suyu kanalına devrildi. Kazada sürücü H.B.B. ve yanındaki B.Y. ile E.I. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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