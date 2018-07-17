HABER

Otomobil eve girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 08:03 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Buca ilçesinde kontrolden çıkan servis aracı, ortalığı birbirine kattı.

Otomobil eve girdi

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde kontrolden çıkan servis aracı, ortalığı birbirine kattı. Servis aracının çarpıp önünde sürüklediği iki otomobilden biri, bir evin duvarını yıkıp, içeri girdi.
Kaza, Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen servis aracı, kontrolden çıkıp, siyah renkli otomobile çarptı. Servis aracı, siyah renkli otomobilin çarptığı park halindeki 35 DYA 32 plakalı otomobili de önüne katarak metrelerce sürükledi. 35 DYA 32 plakalı otomobil, bir evin duvarını yıkıp oturma odasına girdi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, duvarı yıkan otomobil kullanılmaz hale geldi, evde ise büyük çapta hasar oluştu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil eve girdiOtomobil eve girdiOtomobil eve girdiOtomobil eve girdi

PARTNERDünyadaki en yaşlı canlı bulundu! 512 yaşında...Dünyadaki en yaşlı canlı bulundu! 512 yaşında...
Adana'da uyuşturucu operasyonuAdana'da uyuşturucu operasyonu
Otomobilin çarptığı 2 yaya, hayatını kaybettiOtomobilin çarptığı 2 yaya, hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

Kim Milyoner Olmak İster'de kendine aşırı güvenen yarışmacı fena rezil oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de kendine aşırı güvenen yarışmacı fena rezil oldu!

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

ABD'den Trump'ın açıklamalarına tepki: Utanç verici

ABD'den Trump'ın açıklamalarına tepki: Utanç verici

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de trafik kazası baba ile kızını hayattan kopardı

İzmir'de trafik kazası baba ile kızını hayattan kopardı

Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü

Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü

Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı

Otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Çanakkale Çan'da kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza Bursa'da 9 kişi tecavüz etti

Çanakkale Çan'da kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza Bursa'da 9 kişi tecavüz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.